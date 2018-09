SP ainda tem 66 semáforos em mau funcionamento

Semáforos apagados eram registrados em importantes vias, como a Avenida Interlagos (zona sul), Avenida Brigadeiro Faria Lima (zona oeste), Avenida Washington Luís (zona sul) e Avenida Engenheiro Caetano Álvares (zona norte), entre outras.

Ontem, instabilidades vindas do interior causaram pancadas de chuva na capital paulista ao longo do eixo norte-sul da cidade, deslocando-se para a zona leste. Às 22h40 já não chovia na zonas regiões oeste e norte da cidade, e já havia chuva fraca com pontos de chuva moderada nas zonas sul e leste, enquanto a chuva forte atingia a região do ABC.