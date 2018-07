SP: algumas rodovias apresentam tráfego lento

Na Via Dutra, no sentido da capital paulista há lentidão entre os quilômetros 217 ao 225 na pista lateral, na região de Guarulhos, também por causa do grande número de veículos, informou a CCR NovaDutra. Na pista expressa, entre os quilômetros 213 ao 216, também há lentidão, como reflexo de um acidente ocorrido por volta das 16h entre um caminhão e dois carros, sem vítimas. Os veículos já foram removidos do local.

No sistema Anchieta-Imigrantes, por causa da neblina, está sendo realizada operação comboio em ambas as rodovias, no sentido litoral, o que provoca lentidão. No sentido capital, o tráfego é tranquilo.

Na Rodovia Anhanguera, o tráfego é lento com paradas no sentido interior, na Região de Sumaré, nos quilômetros 110 e 111, devido a obras com interdição de faixa.

Nas rodovias Bandeirantes, Fernão Dias, Castello Branco, Raposo Tavares, Ayrton Senna e Carvalho Pinto, o tráfego é tranquilo, segundo informações das concessionárias. (Eulina Oliveira - eulina.oliveira@estadao.com)