SP amanhece com tempo frio; máxima deve atingir 22º C A manhã começou com baixa temperatura e com céu nublado na capital paulista, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Às 6 horas, o Aeroporto do Campo de Marte, na zona norte da cidade, registrou 15ºC. Durante o dia, a nebulosidade varia, havendo períodos de melhoria, em que o sol pode ser visto entre as nuvens e a temperatura se eleva, mas não deve ultrapassar os 22ºC.