SP anuncia amanhã reajuste para servidores da Saúde O governo de São Paulo cedeu às pressões dos servidores da Saúde e irá anunciar amanhã um reajuste, em 2012, para a categoria no Estado de São Paulo, composta atualmente por cerca de 97 mil profissionais. O porcentual será definido horas antes do anúncio, que ocorrerá às 10 horas, no Palácio dos Bandeirantes.