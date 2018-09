SP anuncia construção de mais de mil creches

O anúncio foi feito durante uma reunião do Conselho Estadual de Educação (CEE). A proposta foi apresentada aos membros e representantes do conselho, que hoje é presidido pelo professor Hubert Alquéres. Foi a primeira reunião no órgão desde que o secretário assumiu o cargo.

Segundo Woorvald, a verba para a construção das unidades no Estado será de R$ 1 bilhão, distribuídos ao longo dos quatro anos da atual gestão.

"O projeto está sendo formatado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação e com parceria entre as secretarias estaduais de Educação e Desenvolvimento Social", disse. Segundo o secretário, "a Secretaria de Desenvolvimento Social apontará as regiões vulneráveis e a prioridade de construção das creches à luz dos indicadores sociais".

A falta de creches é um problema recorrente nos municípios. Em São Paulo, estima-se que mais de 100 mil crianças estejam esperando por uma vaga.