SP anuncia na 2.ª-feira plano para baratear táxi A Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo vai lançar oficialmente nesta segunda-feira o Programa de Redução Tarifária para o Serviço de Táxi na cidade. O projeto, que pode incluir também a redução de tarifa no horário do rush, havia sido adiantado pelo Estado, na edição do dia 27 do mês passado. Com o nome de "Táxi Amigão", o programa de redução pretende incentivar a utilização de táxis nas noites dos fins de semana e evitar que motoristas dirijam embriagados após sair para festas e clubes.