SP apagará luzes de 8 monumentos na Hora do Planeta A Prefeitura de São Paulo anunciou que desligará as luzes de oito monumentos da cidade neste sábado, como parte do evento "Earth Hour", a Hora do Planeta. A Ponte Estaiada, o Obelisco do Ibirapuera, o Monumento às Bandeiras, o Teatro Municipal, o Mercado Municipal, o Estádio do Pacaembu, a Biblioteca Mário de Andrade e os Arcos do Anhangabaú ficarão apagados por uma hora, das 20h30 às 21h30.