SP: após 2 anos de crescimento, número de multas cai O número de radares cresceu. Também cresceu a quantidade de policiais militares habilitados a autuar. Diante disso, o mais lógico é esperar que as multas se multipliquem. Pois foi justo o inverso o que aconteceu na capital paulista. Estatísticas da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) revelam que, no primeiro semestre deste ano, menos veículos foram autuados do que no mesmo período de 2011, o que quebra uma sequência de dois anos de aumento.