SP apreende 17 mil litros de bebidas na Parada Gay

A ação, realizada em parceria com os agentes da Subprefeitura Sé, apreendeu também 6.840 unidades de produtos perecíveis (bolos, doces e lanches), 19.936 de outros objetos (perucas, guarda chuva, bijuterias, penas coloridas, óculos, enfeites e botons, entre outros), 17 carrinhos e dois veículos que comercializam bebidas e comidas.

O foco da operação foi a fiscalização do comércio irregular e o controle do espaço público. Foram empregados no evento 580 GCMs e 174 viaturas. As câmeras da Central de Videomonitoramento da GCM auxiliaram as equipes na fiscalização. Com o acesso as imagens foi possível visualizar os locais onde havia comércio ilegal, principalmente a venda de bebidas alcoólicas.