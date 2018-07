SP aprova isenção de ISS cobrado de setores artísticos O ressurgimento da Cinelândia Paulista - na região entre as Avenidas São João, Ipiranga, Duque de Caxias e Largo Paiçandu - e de novas salas de teatro e artes no centro de São Paulo ganhou ontem um incentivo. A Câmara Municipal aprovou projeto de lei do prefeito Gilberto Kassab (DEM) que isenta algumas atividades artísticas do pagamento do Imposto Sobre Serviços (ISS).