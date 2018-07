SP arrecadou R$ 799 mi com multas de trânsito em 2012

O destaque é que houve queda nas infrações de desrespeito ao rodízio municipal de veículos e de excesso de velocidade - as multas que o paulistano mais recebe. Em 2011, foram 2,6 milhões de multas por causa do rodízio, enquanto no ano passado foram 2,1 milhões. No caso do excesso de velocidade, foram 130 mil multas a menos no ano passado: 3,2 milhões de infrações registradas.

Políticas adotadas pela gestão Gilberto Kassab (PSD) entre 2006 e 2012, especialmente a instalação de 600 radares eletrônicos, fizeram o total de multas aplicadas na capital crescer 149% entre 2006 e 2012 (foram, ao todo, 9,9 milhões de multas aplicadas em 2012, contra 3,9 milhões em 2006). Nesse mesmo período a frota da cidade cresceu 36%, de 4,9 milhões para 6,7 milhões de veículos, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

O número de pessoas mortas no trânsito, por outro lado caiu apenas 2,9%: de 1.407 em 2006 para 1365 em 2011 (dado mais recente). Uma das principais justificativas para o aumento da fiscalização é a redução das mortes. Mais multas. No balanço de multas enviado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o item que mais cresceu foi o de "outras infrações", que inclui 277 enquadramentos do Código de Trânsito.

"Entre as principais infrações relacionadas nesse item, podemos citar: "Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora, mudança de direção", "executar operação de conversão à esquerda em local proibido pela sinalização", "transitar pela contramão de direção em via com sinalização de regulamentação de sentido único", "Deixar de dar preferência ao pedestre atravessando a via transversal", entre outras", diz a CET, em nota.

Nesse item, amplo, o aumento foi de 173% (de 603 mil para 1.6 milhão de multas). Esse quesito inclui as multas que passaram a ser aplicadas como parte das ações da Campanha de Proteção ao Pedestre, lançada pela Prefeitura para reduzir os alarmantes índices de atropelamento da cidade.

"Em relação às multas dos radares do tipo pistola, informamos que, entre os dias 26/03 e 30/11 de 2012, os seis equipamentos registraram 56.163 imagens de excesso de velocidade de motocicletas. A fiscalização com os equipamentos portáteis começou a ser realizada em março de 2012", afirma a nota da CET.