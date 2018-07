SP assina financiamento de R$ 1,9 bi O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o governo de São Paulo assinaram nesta quinta-feira (27) um contrato de financiamento de R$ 1,9 bilhão. A maior parte dos recursos é destinada à construção da Linha 5 do Metrô de São Paulo, que liga as estações Largo Treze e Chácara Klabin, ampliando a inserção da região sul do município à rede metroviária. "Esse financiamento é importante porque São Paulo é a terceira metrópole do mundo, com 21 milhões de habitantes. Estamos atrás apenas de Tóquio e Nova Délhi", afirmou o governador de São Paulo Geraldo Alckmin.