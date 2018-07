SP atinge máximo de radiação solar

TERRAÇO - Banho de sol no Club Homs, na Avenida Paulista; a radiação é mais intensa ao meio-dia no verão porque os raios caem perpendicularmente à superfície da Terra

A intensidade dos raios solares atingiu ontem o nível máximo em São Paulo, entre 14 e 15 horas. A escala de medição da radiação varia de 1 a 14, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Outras 11 capitais registraram índice máximo e duas ficaram acima do nível 11. Em dias ensolarados e de céu limpo, a radiação ultravioleta (UV) chega à Terra com mais força e pode aumentar os riscos à saúde, como o câncer de pele.

A temperatura na capital chegou a 33,1°C no Mirante de Santana, zona norte, e a pancada de chuva, no fim da tarde, amenizou a sensação de calor. Hoje, a temperatura permanece elevada e pode chegar a 32°C, mas deverá baixar para 24°C a partir de amanhã, com a chegada de uma frente fria, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A radiação UV está diretamente ligada à nebulosidade. "Se estiver nublado, o índice cai", explica o meteorologista do Inmet Gustavo Escobar. Por volta das 16 horas, a formação de nuvens fez o índice cair para 5 porque as nuvens se tornaram uma barreira, dificultando a passagem dos raios solares.

Segundo Escobar, a radiação é mais intensa ao meio-dia no verão porque os "raios caem perpendicularmente à superfície da Terra". "Quanto mais perpendicular, mais intensa é a radiação", diz ele. De acordo com a divisão estabelecida pelo Cptec, o índice de raios UV é considerado baixo entre 1 e 2; moderado entre 3 e 5; alto entre 6 e 7. De 8 a 10, é considerado muito alto. Acima de 11 é elevado.

UVA E UVB

Existem dois tipos de raios. Responsável pelo bronzeamento, o UVA penetra na camada mais profunda da pele. O UVB afeta a superfície. Em dias como o de ontem, a maior ameaça à saúde parte dos raios UVB, dizem os médicos. "A intensidade dos raios UV aumenta no verão, entre às 10 e 16 horas. Quando a intensidade é máxima, é preciso tomar cuidado com os raios UVB, que podem causar queimaduras, bolhas, vermelhidão e escamação da pele", afirma o dermatologista Aguinaldo Augusto Mirandez, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica.

As queimaduras provocadas pelos raios UVB podem causar câncer de pele. Os raios UVA, explica Mirandez, causam envelhecimento da pele, uma vez que afetam as células. "Ele (UVA) destrói o colágeno, deixa a pele amarelada e envelhecida", complementa Luiz Roberto Terzian, professor da Faculdade de Medicina do ABC e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Diante de tantas ameaças, a recomendação é usar protetor solar meia hora antes de sair de casa e reaplicá-lo de duas em duas horas durante o período de exposição ao sol, recomenda o professor.

Além do rosto, mulheres devem usar o protetor no pescoço, colo e pernas, porque usam roupas com decotes, saias ou bermudas e sandálias. Homens devem passar o creme nas orelhas e pescoço. Quem aproveita os fins de semana de sol intenso na praia deve procurar guarda-sóis feitos de lona ou plástico.

INSOLAÇÃO

Nas três primeiras semanas de fevereiro, o Inmet registrou 133 horas de radiação solar, número próximo à média histórica medida pelo órgão, que é de 158,9 horas. A insolação é o período medido entre o nascer e o pôr do sol.

RIO 40°C

As praias da zona sul do Rio ficaram lotadas ontem por pessoas que aproveitaram o dia de calor intenso - os termômetros registraram 40,5°C, na Praça Mauá, segundo a Climatempo. A temperatura não foi o recorde deste verão. Em 16 de fevereiro, foi 41,8C.

Termômetros no centro do Rio marcaram até 48°C. Meteorologistas explicam que concreto, asfalto e concentração de prédios elevam a medição, mas não refletem a sensação térmica. A meteorologista Camila Ramos, da Climatempo, disse que uma frente fria se aproxima do Sudeste. "Na quinta-feira, a máxima vai ficar em 30°C."

COLABORARAM PRISCILA TRINDADE, SOLANGE SPIGLIATTI e CLARISSA THOMÉ