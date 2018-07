A partir de agora, quem for pego em flagrante pagará a multa e terá o carro usado no transporte do entulho apreendido. O veículo só será liberado após o pagamento do valor estipulado pelo município. A fiscalização será feita pelas secretarias de Coordenação das Subprefeituras e de Serviços. As polícias Militar e Civil também ajudarão no trabalho.