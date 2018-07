SP: Bando bate carro após arrastão e 3 são presos

Testemunhas contam que os ladrões chegaram ao restaurante por volta das 22h40. "Estava na parte de trás do restaurante, quando entrou um cara gritando. Ele apontou a arma, mandou todo mundo abaixar a cabeça e levou meu celular e o do meu namorado", afirmou uma dentista, de 36 anos. Segundo ela, a ação não durou mais do que três minutos, e ninguém ficou ferido.

Quando chegaram ao restaurante em um Astra e em um Sentra, roubados na noite anterior de um estacionamento no Itaim-Bibi, os bandidos chamaram a atenção. A PM recebeu duas ligações quase simultâneas, informando sobre o assalto, e enviou policiais em motos ao local. Mas os ladrões já tinham fugido, levando bolsas, celulares, dinheiro e joias.

Só que não foram muito longe: um dos carros bateu no outro quando passavam pela Avenida Brasil, nos Jardins. O bando então se dispersou a pé, com PMs no encalço.

Policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) foram chamados para acompanhar a ação e prenderam, perto do local do acidente, Rafael Nunes da Silva, de 19 anos, e Vinicius Augusto Ferreira da Silva, de 18 - este com um revólver calibre 38. Um menor, de 16 anos, também foi apreendido.

Nos dois carros, os policiais encontraram parte dos objetos roubados pelos ladrões. O material foi levado ao 78º Distrito Policial (Jardins). Nem todos os clientes, porém, tiveram a sorte de recuperar os bens. "Não foram encontrados os nossos celulares", observou a dentista.

Sócio-proprietário do restaurante, Ricardo Pinho elogiou a ação rápida da polícia, mas criticou a falta de infraestrutura para que sejam feitas investigações que previnam o crime com inteligência. "Nós nos sentimos indefesos. Tentamos fazer o melhor possível pelos clientes e ficamos à mercê de uma segurança pública que não funciona."

O empresário afirmou que o estabelecimento já tem 16 câmeras, mas novos cuidados poderão ser tomados. "A gente não sabe se o ideal é colocar seguranças na porta e tornar a situação ainda mais agressiva ou contar com o Poder Público. É uma grande dúvida."

Até as 20h desta sexta-feira, a polícia ainda procurava pistas que pudessem levar aos sete ou oito integrantes do bando que conseguiram fugir. As investigações também devem apontar se o bando tem remanescentes ou agregados a um grupo formado por jovens do Glicério, na região central, responsável por parte dos arrastões ocorridos na capital neste ano. Os três suspeitos detidos na quinta-feira pelo roubo aos clientes do Saj são da Liberdade, perto de onde atuava a outra quadrilha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.