SP bate novo recorde de lentidão com 225 km A cidade de São Paulo registrou um novo recorde de trânsito às 19 horas desta quarta-feira. A forte chuva que atingiu a capital contribuiu para o índice de 225 km de congestionamento, o correspondente a 25,5% dos 868 km de vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A marca supera o recorde anterior registrado às 19 horas do último dia 5, na saída do feriado de Páscoa. Na ocasião foram 222 km de lentidão.