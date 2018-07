SP buscará reinserção social de dependentes químicos

De acordo com nota emitida pela assessoria de imprensa do governo, a Secretaria da Justiça e da Defesa de Cidadania vai se encarregar da emissão de documentos e encaminhamento do ex-dependente para órgãos de realocação no mercado de trabalho. A Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho vai dar acesso a cursos de profissionalização, por meio do programa Via Rápida. Já a Secretaria de Desenvolvimento Social incluirá o dependente químico em programas de moradia assistida.

Nesta sexta mais cedo, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou a assinatura de convênio entre o Estado, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo e a seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, que prevê a atuação dos órgãos em um anexo do Centro de Referência de Álcool Tabaco e Outras Drogas (Cratod) para agilizar o tratamento de dependentes químicos, incluindo a possível internação compulsória de dependentes que recusem o tratamento.

Segundo o governador, com o convênio, o encaminhamento de casos graves e urgentes para internação involuntária e compulsória vai ganhar mais eficiência. "Não podemos ignorar o fato de que hoje há uma questão de saúde pública e social extremamente grave. Nós não podemos deixar ninguém para trás, não podemos desistir dessas pessoas e temos que dar a elas a oportunidade de tratamento", afirmou Alckmin.