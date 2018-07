O acidente ocorreu por volta das 13h15, na pista expressa da Marginal do Tietê, próximo à Ponte Cruzeiro do Sul, na zona norte de São Paulo. Os dois feridos foram encaminhados para o pronto-socorro da Santa Casa.

Às 15 horas, uma faixa da via permanecia interditada, aguardando perícia nos veículos. Por conta do acidente, no local havia um quilômetro de congestionamento.