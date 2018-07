SP celebra união estável de 47 casais gays Uma cerimônia comunitária gratuita irá oficializar a união estável de 47 casais homossexuais na cidade de São Paulo na noite desta sexta-feira. O encontro, promovido pelo governo do Estado, será realizado no Centro de Tradições Nordestinas, no Bairro do Limão, e terá a participação de 32 casais de mulheres e 15 de homens. Eles assinarão um termo e receberão as escrituras no evento.