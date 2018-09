SP começou no ano passado mapeamento de árvores A queda de árvores e galhos sobre a rede elétrica é uma das principais causas da falta de luz em ruas e bairros da capital paulista, respondendo por 52% das interrupções de energia na Eletropaulo. No temporal ocorrido na última segunda-feira caíram 175 árvores na região metropolitana de São Paulo. A solução para o problema, no entanto, pode demorar. O mapeamento das árvores da cidade, que poderia reduzir os incidentes, não tem prazo para terminar.