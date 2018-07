SP: Concessionárias preveem congestionamento na volta do feriado

As concessionárias das principais rodovias de São Paulo preveem estradas cheias e congestionamento para quem optar pelo retorno à capital no domingo, 17, à tarde, após o fim de semana prolongado pelo feriado de sexta-feira, 15, em que se comemora a Proclamação da República. O pico de tráfego nas rodovias deve ocorrer entre as 14 e 22 horas, segundo as empresas. Na Rodovia dos Bandeirantes, as obras de construção da quinta faixa entre o km 47, na região de Jundiaí, e o km 16, na chegada a São Paulo, podem causar lentidão devido à interdição de faixas.

Na Anhanguera, os carros disputarão espaço com os caminhões que não podem trafegar pela Bandeirantes. A concessionária não recomenda pegar essas rodovias entre às 14 horas e 21 horas de domingo, 17. Na Castelo Branco, o retorno do feriado deve causar lentidão entre o km 33, em Itapevi, e o km 25, em Barueri, onde há um estreitamento de faixas. Os caminhões não circulam no domingo, 17, a partir das 14 horas. Mesmo assim, o motorista deve evitar a viagem entre às 16 horas e às 22 horas.

Quem precisa pegar a rodovia Régis Bittencourt (BR-116) na volta do feriado vai encontrar meia pista interditada no km 383, em Miracatu, em razão de obras na passagem sobre linha de trem. Na Serra do Cafezal, entre Miracatu e Juquitiba, um trecho de 19 km em pista simples vai afunilar o tráfego, mesmo com a possibilidade de ser liberado o acostamento. Deve-se evitar a viagem entre às 12 horas e às 22 horas de domingo, 17.

Saída. Na tarde desta quinta-feira, 14, na saída para o fim de semana prolongado pelo feriado, o motorista já enfrentou lentidão causada por obras e acidentes, além do excesso de veículos. Na Rodovia Anhanguera, um acidente no km 136, em Limeira, interditou a pista sentido interior. O tráfego fluía apenas pelo acostamento. Não havia informações sobre vítimas, mas às 17 horas o congestionamento se estendia ao km 145.

Na Bandeirantes, na saída da capital, o trânsito estava lento com paradas do km 18 ao 29 em razão de obras na pista. Na Castelo Branco, o excesso de veículos travava a pista expressa do km 16, em Osasco, ao km 24, em Barueri. O Rodoanel Mário Covas estava praticamente parado entre a Castelo e o acesso à Régis Bittencourt. Na Régis, havia lentidão do km 435 ao km 443, em Registro, devido a obras numa ponte, e do km 340 ao 346, em Miracatu, em razão do excesso de veículos.