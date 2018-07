SP confirma 8 casos de gripe suína e 1 morte; vacinação começa no País

DOSE -Após lançamento da campanha, funcionário imuniza colega; profissionais da saúde e indígenas serão os primeiros vacinados

No primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe suína, o governo de São Paulo confirmou que o Estado registrou neste ano oito casos da doença, com uma morte. De ontem até o dia 19 ocorre a primeira fase da campanha, quando serão vacinados no País os profissionais da saúde e indígenas.

O secretário estadual da Saúde de São Paulo, Luiz Roberto Barradas Barata, afirmou que menos pessoas devem ser infectadas em 2010 na comparação com o ano passado, quando a gripe suína atingiu 10 mil moradores do Estado, causando 556 mortes. "Não esperamos um aumento de casos, principalmente porque temos a vacina. Além disso, boa parte da população foi contaminada no ano passado, o que a deixa mais protegida."

A expectativa do Ministério da Saúde é de que 91 milhões de brasileiros sejam vacinados na campanha no Brasil, 20 milhões deles em São Paulo. A primeira morte por gripe suína no Estado em 2010 foi registrada na quinta-feira, em Santa Bárbara D"Oeste. A vítima era um homem de 31 anos, que não havia viajado nem tido contato com pessoas que saíram do País. Ele foi internado em 24 de fevereiro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa. A situação se agravou por causa de uma crise respiratória.

Ontem, o secretário defendeu a campanha e afirmou que a vacina tem um grau de eficácia de 80%. "Estamos recomendando que todos os grupos de risco façam a imunização no período previsto." Pelo menos 60 milhões de pessoas já foram vacinadas nos Estados Unidos e 40 milhões na Europa.

A secretaria não tem informações de reações à aplicação da vacina. "É uma vacina injetável e muito bem tolerada. Algumas pessoas relatam dor no local da aplicação e um pequeno porcentual pode ter febre", explicou a diretora de imunização da secretaria, Helena Sato. Ela alerta que a vacina só não poderá ser aplicada em pessoas com alergia a ovo. "São casos extremamente raros."

De acordo com a secretaria, todos os postos de saúde do Estado participarão da campanha. Para que as pessoas que integram os grupos prioritários não se esqueçam da data de vacinação, o Ministério da Saúde criou um sistema de lembrete via e-mail. Para se cadastrar é preciso acessar o www. vacinacaoinfluenza.com.br, selecionar o grupo de vacinação e fornecer alguns dados pessoais.

SEGUNDA ETAPA

Após a imunização dos profissionais da saúde, a segunda fase de vacinação, de 22 de março a 2 de abril, será para grávidas, doentes crônicos e crianças de 6 meses a 2 anos. O secretário afirmou que as crianças mais velhas não serão imunizadas porque não foi constatada grande quantidade de infectados nessa faixa etária em 2009. "O maior número de casos se concentrou em crianças de até 2 anos. Por isso, o ministério recomenda a aplicação nos mais jovens."

De 5 a 23 de abril serão vacinados adultos de 20 a 29 anos e de 24 de abril a 7 de maio, idosos com doenças crônicas - os saudáveis só receberão vacina contra a gripe sazonal. Na última fase, de 10 a 21 de maio, será a vez dos adultos de 30 a 39 anos.

No lançamento da campanha, o governador José Serra simulou vacinar o secretário da Saúde. "Para não ser processado por exercitar uma profissão ilegalmente, vou apenas simular", brincou.

SAIBA MAIS

A campanha de vacinação contra a gripe suína, iniciada ontem, termina em 21 de maio

O calendário da imunização é dividido em 5 grupos considerados prioritários. Neles estão trabalhadores da saúde, indígenas que vivem em aldeias, grávidas, doentes crônicos, crianças de 6 meses a 2 anos, pessoas de 20 a 39 anos

Quem já se vacinou contra a gripe sazonal, mas está em um desses grupos, também deve se vacinar contra a gripe suína

As pessoas que já tomaram a vacina contra a gripe suína no exterior não precisam ser revacinadas, a não ser que uma mutação do vírus H1N1 seja confirmada

Quem já teve suspeita de gripe suína ou mesmo a doença comprovada por exames de laboratório deve tomar a vacina, afirma o Ministério da Saúde, como prevenção contra uma possível mutação do vírus H1N1

No Brasil será apenas aplicada a vacina injetável, administrada por via intramuscular. Não há previsão do uso da vacina inalável

Grávidas podem tomar a vacina em qualquer época da gestação. Bebês com menos de 6 meses não devem ser vacinados porque não há estudos que garantam a proteção contra o vírus nessa faixa etária