SP convoca doadores de sangue antes do fim do ano A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo está convocando a população paulista para que doe sangue antes do Natal e Ano Novo. O alerta visa evitar a baixa nos estoques durante as festas de fim de ano e as férias escolares, já que doações caem 30% neste período. Além da queda por conta das férias, o período também registra grande volume de atendimentos de emergência e cirurgias que necessitam de transfusões de sangue, em razão de acidentes.