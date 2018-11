SP convoca doadores de sangue antes do inverno A Secretaria da Saúde de São Paulo convoca a população a doar sangue antes do início do inverno, quando costuma cair em 30% os estoques dos hemocentros do Estado. Além disso, as férias escolares de julho aumentam o fluxo de veículos nas estradas e, consequentemente, o risco de haver acidentes e feridos necessitando de sangue nos hospitais. Para doar sangue é necessário ter entre 18 e 65 anos, pesar no mínimo 50 quilos e ter dormido e comido bem. A lista dos postos de coleta está no site saude.sp.gov.br.