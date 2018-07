Três pessoas ficaram feridas no acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram ferimentos leves e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após paralisar o segmento, a CPTM acionou o Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese). Nesse trecho, os passageiros estão sendo transportados de ônibus.