SP cria parque para proteger nascentes do Paranapanema Uma área de 22,5 mil hectares de Mata Atlântica preservada, com 1.002 nascentes de água que dão origem ao Rio Paranapanema. Um maciço florestal que abriga a maior quantidade de onças pintadas do sudeste e as últimas populações de monos-carvoeiros do País. É essa riqueza que o governo de São Paulo quer preservar com a criação do Parque Estadual Nascentes do Paranapanema. A assinatura foi feita ontem na Rio+20. A nova unidade vai compor com outros parques e reservas o futuro Mosaico de Unidades de Conservação do Paranapiacaba, um maciço florestal com mais de 250 mil hectares. As prefeituras de Capão Bonito e Ribeirão Grande querem compensação pelo "congelamento" de parte dos seus territórios.