SP: crianças podem ter sido contaminadas por mercúrio Duas meninas foram internadas terça-feira, 29, no hospital regional Porto Primavera, em Rosana, no interior de São Paulo, com suspeita de contaminação por mercúrio. O quadro de saúde das garotas é considerado estável, disse hoje o diretor da divisão municipal de saúde do município, David Rodrigues.