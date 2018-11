SP decide duplicar Tamoios com parceria privada

O novo cronograma para duplicação da Tamoios será divulgado na sexta-feira, em São José dos Campos. Alckmin fará o anúncio em seu programa de governo itinerante. Durante dois dias - sexta e sábado -, a sede do governo do Estado vai funcionar na cidade. Assessores do governador confirmam a visita ao Vale do Paraíba, mas evitam comentários a respeito da Tamoios.

A duplicação da rodovia deve custar R$ 4,5 bilhões, segundo estimativas iniciais. A obra será executada por meio de Parceria Público-privada (PPP) e há expectativa de que seja iniciada em janeiro. A proposta foi aprovada em reunião do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-privadas. A ata do encontro foi publicada no fim da semana passada no Diário Oficial do Estado.

O órgão cita como justificativa para a aprovação do empreendimento o "desenvolvimento sustentável da região", a importância de oferecer condições melhores para explorar o potencial turístico do litoral norte e a necessidade de aprimorar a ligação para o Porto de São Sebastião, tendo em vista projetos de ampliação do porto e o potencial do pré-sal na região. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.