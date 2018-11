SP decide manter contrato suspeito para obras de metrô O governo do Estado de São Paulo decidiu manter o contrato para as obras da Linha 5 - Lilás, da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). O processo havia sido barrado após denúncia de que os vencedores dos lotes 2 a 8 seriam conhecidos antes mesmo da abertura dos envelopes, em outubro do ano passado. As obras vão começar em 15 dias. À época da suspensão do contrato foi descoberto que empresas que ofereceram valores maiores acabaram vencendo lotes da licitação do prolongamento da linha.