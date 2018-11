SP decreta estado de atenção por baixa umidade do ar

O órgão destaca as seguintes recomendações quando a umidade do ar está abaixo de 30%, índice considerado inadequado pela Organização Mundial da Saúde (OMS): evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas; umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, entre outros; sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, em áreas arborizadas; consumir bastante água.

PREVISÃO - Nesta tarde o tempo segue com sol forte, poucas nuvens e altas temperaturas. Os termômetros nos principais aeroportos da cidade indicam 30ºC. Entre o fim da tarde e início da noite são esperadas chuvas rápidas em forma de pancadas, em alguns pontos da capital e Grande São Paulo. A precipitação ocorre devido ao aquecimento e a entrada da brisa marítima.

Nos próximos dias, o sol aparece entre nuvens durante as manhãs, porém áreas de instabilidade deixam o tempo instável. As pancadas de chuva acontecem de forma mais generalizada, principalmente entre a tarde e a noite e podem vir acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo. As temperaturas oscilam entre a mínima de 18ºC e a máxima de 30ºC.