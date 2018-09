SP deve ganhar 1.500 vagas de estacionamento

Se tudo correr dentro do planejado pelo governo municipal, as obras serão entregues no primeiro semestre de 2013.

A proposta da Prefeitura é que uma empresa construa os três estacionamentos em troca da possibilidade de explorá-los comercialmente por 30 anos.

O negócio pode render um faturamento de R$ 22 milhões por ano. O poder público ainda quer lançar, no ano que vem, licitações para criar pelo menos mais sete estacionamentos.

Os endereços dessas novas garagens não foram definidos, mas a Prefeitura trabalha com pelo menos 20 possibilidades. O que já se pode dizer é que os próximos sete estacionamentos deverão ficar perto de estações de metrô ou de trem e não devem ser subterrâneos.

Em novembro de 2009, o prefeito Gilberto Kassab (sem partido) havia proposto a construção de 64 edifícios-garagem na capital. O plano foi descartado após uma empresa do setor apresentar estudos comprovando que não era viável financeiramente.

"Agora vamos deixar pronta uma política de estacionamentos para a cidade", afirma o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Marcos Cintra.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.