SP deve liberar caminhões de gás e de feira de restrição O texto preliminar do decreto que vai restringir a circulação de caminhões em São Paulo já está desde ontem nas mãos do prefeito Gilberto Kassab (DEM). Betoneiras, caminhões de mudança, de gás e de feira estão entre os veículos que terão autorização para fazer carga e descarga no centro expandido fora do horário estabelecido no projeto anunciado há um mês. A minuta foi entregue ao prefeito pelo secretário municipal de Transportes, Alexandre de Moraes, no fim da tarde. Em conversa com o secretário, Kassab deixou claro que será tão rigoroso com a fiscalização desse decreto como foi com a Lei Cidade Limpa. Há duas semanas, a Prefeitura sinalizou a possibilidade de publicar o texto em partes para que as exceções pudessem ser discutidas com os representantes dos setores que serão afetados. Mas o secretário de Transportes deve orientar o prefeito a publicar um decreto único sobre o tema. Por conta disso, a publicação no Diário Oficial da Cidade deve ser adiada em pelo menos mais uma semana. O prefeito ainda vai analisar se acata ou não as sugestões da secretaria, mas a expectativa é que sejam feitas poucas alterações. Inicialmente, Kassab anunciou que publicaria um decreto com as seguintes determinações: os caminhões seriam proibidos de circular numa área de 100 quilômetros quadrados em São Paulo das 5 às 21 horas, com exceção das regiões da Zona Cerealista, do Pari e do Centro de Entrepostos e Armazéns Gerais (Ceagesp). A restrição valeria para todo tipo de caminhão e para todos os serviços. O decreto entrará em vigor 45 dias após a publicação. Kassab também divulgou mudanças no rodízio para esse tipo de veículo. A medida passaria a valer nas Marginais do Tietê e do Pinheiros e na Avenida dos Bandeirantes. Segundo o prefeito, a ampliação da restrição é ?praticamente irreversível?. Ele só admitiu aliviar a proibição de caminhões no centro expandido durante o dia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo