SP deve repetir hoje alto índice de raios ultravioleta Simone Sieverrt, especialista do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), afirma que São Paulo apresenta condições climáticas para que hoje seja registrado novamente o índice máximo de radiação ultravioleta (UV), em uma escala que vai de 1 a 14. A cidade deve atingir a marca por volta do meio-dia, mesmo horário em que ontem bateu no índice de raios UV 14, em razão de as nuvens, que funcionam como uma capa protetora contra esse raios, estarem escassas.