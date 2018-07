SP deve ter chuva e elevação da umidade do ar pela noite

Amanhã, o tempo esfria mais e o dia amanhece com o céu nublado e chuviscos, principalmente no período da manhã. A temperatura oscila entre mínima de 13ºC e máxima de 20ºC.

País

Na Região Sul do País, haverá muitas nuvens e chuva que poderá ser forte entre o nordeste do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e do Paraná. No norte do Rio Grande do Sul, nas demais áreas de Santa Catarina e do Paraná e no centro-sul do Mato Grosso do Sul, também haverá muita nebulosidade, mas a chuva ocorrerá em forma de pancadas, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec)

Haverá sol, variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas no oeste e norte do Amazonas, em Roraima, na faixa norte do Pará, no Amapá, norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará e no Rio Grande do Norte, leste da Paraíba e litoral da Bahia. Há risco de chuva forte e acumulado de chuva em alguns pontos entre a Ilha do Marajó e a umidade relativa do ar estará baixa no período da tarde entre o Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, oeste e norte de Minas Gerais, oeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão, Tocantins, sul do Pará e sudeste do Amazonas.