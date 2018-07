SP diz que a situação em Paraisópolis está sob controle O governador de São Paulo em exercício, desembargador Roberto Antonio Vallim Bellocchi, disse hoje que a situação na favela de Paraisópolis está sob controle e elogiou a atuação da Polícia Militar no local. "Não, não há descontrole. A Polícia Militar agiu com 180 homens. Foi uma situação difícil ontem, mas já está sob controle", disse, antes de participar da cerimônia de abertura do ano judiciário, na capital paulista. Bellocchi lamentou que policiais tenham se ferido no conflito. "Infelizmente, um grupo de marginais atentou contra a Polícia Militar em um lugar que está urbanizado, que tem 80 mil pessoas de bem", afirmou. O governador em exercício disse não temer que o tráfico tome conta de São Paulo. "Isso existe no mundo inteiro, infelizmente. Mas em São Paulo está sob controle. Temos uma reserva de segurança muito boa e uma investigação permanente", declarou. Bellocchi, que é carioca, disse que a situação em São Paulo não se compara ao que acontece atualmente no Rio de Janeiro. "Creio que não, as histórias são diferentes."