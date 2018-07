SP é 3.a pior de 26 cidades em ranking de oportunidades A cidade de São Paulo é a terceira pior colocada em uma classificação que inclui outros 25 centros urbanos do mundo e avalia infraestrutura, atividade econômica e aspectos socioambientais. A quarta edição do estudo "Cidades de Oportunidades", da consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC), divulgado hoje (22), mostra que a capital paulista é a segunda pior avaliada no quesito saúde e segurança, a terceira pior em transporte e infraestrutura e a quarta pior em desenvolvimento de capital intelectual e inovação. A única categoria em que a cidade brasileira está entre o grupo mais desenvolvido é a de sustentabilidade.