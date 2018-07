SP É a 12ª em acidentes com vítimas Apesar de a frota de veículos em São Paulo ser a maior do Brasil, a cidade não é a primeira do País em índices de mortalidade no trânsito, que leva em conta os casos fatais por 100 mil habitantes. Um estudo comparativo realizado em todas as capitais brasileiras pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) aponta que, proporcionalmente, a capital paulista fica na 12º posição no ranking de acidentes de trânsito com vítima em 2006. São Paulo registrou mais de 24 mil acidentes com vítimas em 2006, mas é também a cidade de maior densidade populacional do Brasil, com mais de 11 milhões de habitantes. Comparativamente, a capital fica atrás de Boa Vista, que teve 2.140 acidentes em 2006, 10% do valor paulista, mas tem população de 249 mil habitantes. Quando comparados os índices de mortalidade causada por acidente de transporte terrestre, São Paulo ocupa o 24º lugar no ranking das capitais. A cidade foi a que apresentou o maior número de acidentes resultantes em morte em 2005: 1.544. Considerando a densidade populacional, porém, apresenta taxa de mortalidade de 14,1, bem abaixo da taxa de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, de 31,5. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.