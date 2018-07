SP é a 45ª melhor cidade para estudar

Paris ocupa o topo da lista, seguida por Londres, Boston, Melbourne, Viena, Sidnei, Zurique, Berlim, Dublin e Montreal. A Austrália é o único país com duas cidades entre as dez mais bem avaliadas.

Na América Latina, São Paulo fica atrás de Buenos Aires (24.º lugar), Cidade do México (31.º) e Santiago (41.º).

De acordo com o ranking do QS, Cingapura, na 12.ª colocação, é a melhor cidade asiática para estudar. Depois vêm Hong Kong (19.ª) e Tóquio (19.ª).

O QS leva em conta 12 critérios, entre os quais a qualidade e o número de universidades ranqueadas internacionalmente. Outros fatores também são considerados, como a qualidade de vida, o custo dos estudos e a reputação local das instituições entre os empregadores.

Para entrar na lista, as cidades precisam ter pelo menos 250 mil habitantes e duas instituições ranqueadas no QS. Cálculo da consultoria aponta que 98 lugares preenchem os dois critérios. O diretor executivo do QS, Nunzio Quacquarelli, disse que cidades da Europa continental, Austrália e Ásia oferecem "distintas vantagens" aos alunos". A relação das universidades está no site www.topuniversities.com.