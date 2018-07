SP e Comgás apuram causa do 2o vazamento em 8 dias Diante do segundo vazamento de gás nas proximidades da ponte do Piqueri num período de oito dias, a Prefeitura de São Paulo divulgou nota informando que avalia junto com os engenheiros da Comgás as causas do acidente. Já a Comgás disse em nota que, no caso do incidente ocorrido na manhã de hoje, na Av. Raimundo Pereira de Magalhães, não recebeu nenhuma solicitação de cadastro atualizado da rede de distribuição de gás natural canalizado da empresa. Segundo a nota, a entrega do cadastro dessa rede é feita, em geral, em 24 horas, após a solicitação e, em até duas horas em casos de urgência.