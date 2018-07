SP e indústrias fecham acordo sobre descarte

O acordo é o primeiro no Estado e atende às políticas nacional e estadual de resíduos sólidos. Elas preveem a adoção da chamada logística reversa, que estabelece que a indústria é responsável pelo recolhimento das embalagens de seus produtos depois que eles são consumidos - para reaproveitar, reciclar ou fazer a correta destinação -, a fim de que os materiais não sigam para os aterros sanitários do País.

A política nacional, sancionada no fim de 2010, traz a meta de que até 2014 somente sejam enviados para os aterros rejeitos que não puderam ser reaproveitados ou reciclados. "É mais um passo para que possamos chegar em agosto de 2014 em adequação com esse prazo. Se o País está atrasado para as obras da Copa, para essa meta está muito mais atrasado", afirmou o secretário Bruno Covas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.