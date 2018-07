SP e MG têm eventos sobre orgânicos

A Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), da Secretaria de Agricultura paulista, promoverá, de 23 a 26, a 7ª Semana de Agricultura Orgânica de Campinas. O objetivo é mostrar as vantagens econômicas, ecológicas e sociais do modelo sustentável orgânico. Estão programados cursos, minicursos e palestras. O evento será aberto no dia 23, com palestra do agrônomo Marcelo Nunes, sobre as políticas do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), às 15 horas. No dia 24, estão programados minicursos sobre horticultura em vaso, técnicas de adubação verde e utilização de produtos biocompatíveis no controle de doenças de plantas. Durante todo o dia, será realizada também a Feira Agroecológica, no Estacionamento do Bosque dos Jequitibás (Av. Aquidaban). Dia 25, às 9 horas, está programada uma mesa redonda sobre o fortalecimento da agricultura orgânica em Campinas. À tarde, mais duas palestras: sobre recuperação de áreas de APP e reserva legal e agricultura orgânica para produção de cosméticos. Encerrando o evento, no dia 26, será realizada a Oficina de Consumo Consciente, na Estação Guanabara (Rua Mário Siqueira, 289). Mais informações, tel. (0--19) 3743-3875. Em Minas, a Embrapa Milho e Sorgo sediará, de 1º a 3 de outubro, em Sete Lagoas, o 11º Seminário Mineiro sobre Produção Orgânica, em promoção conjunta com Universidade Federal de Viçosa, Emater-MG e Epamig. Conforme os organizadores, o objetivo é debater tecnologias que sustentam a produção orgânica. A programação terá debates sobre produção animal, vegetal e processamento familiar de alimentos, sempre com foco nos procedimentos de manejo sustentável. Tel.(0--31) 3899-1131.