SP entra em estado de atenção por baixa temperatura

Por conta do frio, os agentes da Assistência Social, Guarda Civil Metropolitana (GCM), Saúde, Infraestrutura Urbana e Subprefeituras vão oferecer encaminhamento/acolhimento para as pessoas em situação de risco em abrigos municipais.

Previsão

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as temperaturas não devem ultrapassar dos 19ºC. O vento frio e úmido oriundo do oceano continua a deixar o tempo instável com chuva leve a qualquer hora do dia.

Amanhã a frente fria se afasta, mas o vento frio e úmido que vem do mar ainda favorece a formação de muitas nuvens sobre a Grande São Paulo. Por conta disso, o predomínio será de céu nublado e pode garoar no início do dia.

Os termômetros oscilam entre 13ºC e 22ºC. Na sexta-feira, 16, o sol volta a brilhar mais forte e a temperatura sobe à tarde. Não há expectativa de chuva. Mínima de 13ºC e máxima de 25ºC.