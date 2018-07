SP entra em estado de atenção por baixa umidade do ar Mais uma vez a Defesa Civil colocou a cidade de São Paulo em estado de atenção após a umidade relativa do ar chegar a 275 no início da tarde de hoje, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A umidade reduzida contribui para o surgimento ou agravamento de doenças respiratórias, cardiovasculares e oculares. Para minimizar ou evitar esses efeitos, a Defesa Civil recomenda que se evitem exercícios físicos ao ar livre entre às 11h e 15h; umidificar o ambiente com o uso de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água; permanecer em locais protegidos do sol, de preferência em áreas verdes; e consumir bastante água.