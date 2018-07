SP entra em estado de atenção por causa do frio

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), nos próximos dias as condições meteorológicas não mudam muito. As temperaturas permanecem baixas durante o dia, principalmente nas madrugadas e início das manhãs. A semana deve ser de céu nublado, com termômetros variando entre mínimas de 11ºC e máximas em torno de 20ºC. O próximo final de semana promete ser de céu com poucas nuvens e temperaturas mais elevadas, com máxima prevista de 30ºC no domingo, 6.