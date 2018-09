SP espera mais de 1 milhão na Virada Esportiva Começou na tarde deste sábado, em São Paulo, a segunda edição da Virada Esportiva. A expectativa da Secretaria Municipal de Esportes é reunir mais de um milhão de pessoas nas atividades que irão ocorrer gratuitamente em parques, clubes e outras áreas da cidade. O evento começou às 14 horas e termina às 14 horas de amanhã. A Virada Esportiva vai oferecer ao público a prática de esportes tradicionais, como atletismo, basquete, boxe, ciclismo, natação e futebol, mas também de práticas pouco conhecidas, como corrida de cratera, flag footbal (similar ao futebol americano, mas os participantes utilizam bandeiras presas aos corpos), pebolim humano e rádio taissô (modalidade japonesa similar à ginástica rítmica). Para consultar a programação completa e participar basta acessar o site oficial do evento: www.viradaesportivasp.com.br. A campeã olímpica Maureen Maggi irá ministrar aulas na caixa de saltos a crianças entre 10 a 16 anos. E Claudinei Quirino, medalha de prata no revezamento 4x100m nos Jogos de Sydney, em 2000, será o responsável pela pista de velocidade. Os dois eventos irão ocorrer no Estádio Ícaro de Castro Mello, no Complexo Esportivo do Ibirapuera, no domingo, a partir das 10 horas. A Arena da Juventude Radical, que na edição passada despertou a atenção do público, está localizada no sambódromo do Anhembi, na área da dispersão. Um espaço de 9,5 mil m2 onde os participantes poderão ter acesso a esportes radicais, incluindo queda livre, tirolesa e arvorismo. Já uma parceria entre a Prefeitura e a Federação Paulista de Golfe (FPG) irá levar ao Parque do Carmo, na zona leste, e ao Villa-Lobos, na zona oeste, "clínicas" de golfe. Entre as atrações reservadas da Virada Esportiva 2008, estará a tentativa de quebra de um recorde mundial e a homologação dessa marca no Guiness Book. O maratonista Luciano Prado, de 41 anos, pretende bater a marca de maior distância percorrida em uma esteira durante 24 horas. Para superá-la, Luciano precisará completar mais de 257,88 Km. Ele tentará bater esse recorde em um estacionamento localizado atrás do Obelisco, no Ibirapuera.