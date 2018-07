SP está em estado de atenção por causa da chuva

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrava três pontos de alagamento. Na zona oeste, a Avenida Magalhães da Castro, em frente ao Jockey Club, tinha problemas na altura da Praça Deputado Afrânio de Oliveira. Na zona norte, a pista expressa da Marginal Tietê estava com um ponto de alagamento transitável na altura da Ponte Freguesia do Ó, sentido Castelo. Na zona leste, a Rua São Teodoro estava intransitável nos dois sentidos para os motoristas.

Neste sábado, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) já registrou duas quedas de árvore, na Rua Sergipe, na Consolação, e na Rua Bacopari, em Alto de Pinheiros.

Cerca de 10 semáforos estavam com problemas e parte de Moema, na zona sul, estava sem luz por conta de obras da Eletropaulo, segundo a CET. De acordo com a assessoria do órgão, porém, a manutenção não atrapalhava a distribuição de energia na região.