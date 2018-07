SP fará campanha para vacinar 14,2 mi contra rubéola A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo pretende vacinar 14,2 milhões de pessoas entre 20 e 39 anos de idade contra a rubéola. Segundo a secretaria, a campanha gratuita, que acontecerá em agosto, será a maior contra a doença da história do Estado e faz parte de um pacto assinado pelos países da Organização Pan-Americana da Saúde para erradicar a rubéola do continente até 2010. Todos os moradores de São Paulo nessa faixa de idade deverão ser imunizados mesmo que já tenham tomado a vacina anteriormente. O objetivo principal da campanha é vacinar os homens, que atualmente respondem por cerca de 60% dos casos da doença no Estado. Os principais sintomas são febre baixa, manchas no corpo, dores articulares, conjuntivite, coriza e tosse. Incluída no calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS), a imunização contra a rubéola é indicada para crianças com um ano de idade e reforço entre quatro e seis anos. Quem nasceu a partir de 1960 e não tomou a vacina ou aqueles que não têm comprovada a imunização na carteira de vacinação podem procurar um posto de saúde em qualquer data do ano.