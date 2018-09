SP faz campanha de prevenção de doenças da próstata O Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo realizará a partir de amanhã (26) e até sexta-feira (30), das 8 às 12 horas, a 11ª Campanha para Prevenção de Doenças da Próstata. O objetivo é incentivar a detecção precoce de problemas de próstata, possibilitando mais chances de cura. Os participantes passarão por avaliação médica e coleta de sangue para dosagem de PSA (proteína chamada Antígeno Prostático Específico). O exame permite obter diagnóstico precoce de câncer. Homens com mais de 45 anos devem realizar anualmente o exame de dosagem de PSA, principalmente se houver casos de câncer de próstata na família. O Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo fica na Rua Borges Lagoa, 1.755, Vila Clementino, zona sul da cidade. Os interessados devem procurar o ambulatório de urologia, que fica no 4º andar. Não é preciso agendar horário, mas é necessário apresentar o cartão de consultas Iamspe.