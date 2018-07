SP faz campanha para vacinar jovens contra hepatite B A Secretaria de Estado da Saúde pretende vacinar contra a hepatite B cerca de 2,3 milhões de adolescentes, entre 11 e 19 anos, que têm os mais baixos índices de cobertura contra a doença em São Paulo, durante a campanha iniciada neste mês, que aproveita o período de férias escolares. A vacina é gratuita para pessoas entre 0 e 19 anos, e pode ser encontrada em qualquer posto de saúde. Para ficar completamente imunizado é preciso tomar três doses. A segunda dose acontece um mês depois da inicial; a terceira, após seis meses. Levantamento da Secretaria aponta que a faixa etária com menor cobertura da vacina no Estado é a de 11 a 14 anos de idade, com apenas 59% de adesão, seguida pela de 15 a 19 anos, com 64%. O ideal é de 90% a 95% de cobertura. O mutirão de vacinação com foco em adolescentes faz parte do Plano Estadual de Prevenção e Controle das Hepatites Virais, lançado pela Secretaria em outubro de 2008. Entre as metas estabelecidas para os próximos quatro anos está a de vacinar 90% dos adolescentes de todo o Estado contra a hepatite B, ampliar em 50% a detecção da infecção pelo vírus da hepatite C e em 60% a notificação de casos novos.