SP faz concessão da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega

"Na terça-feira que vem haverá uma reunião do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização e do Comitê Gestor de PPP e os dois assuntos da Secretaria são o lote I e o lote II", disse Arce. O secretário afirma que os modelos de concessões são distintos e que apenas no litoral Norte haverá uma Parceria Público Privada (PPP), alegando que o valor arrecadado com os pedágios nesse trecho não cobriria os investimentos necessários. "Isso inclui a duplicação da Mogi Bertioga, da Tamoios, retificação de várias curvas da Oswaldo Cruz e também da estrada Floriano Rodrigues Pinheiro, que vai para Campos do Jordão".

Arce explicou que o funcionamento das praças de pedágio da Padre Manoel da Nóbrega, planejadas inicialmente para serem em Praia Grande e Peruíbe, será discutido na reunião de terça-feira. "A ideia que surgiu foi a de fixar o valor da praça de Peruíbe e quem ganhe a concessão seja a menor tarifa na Praia Grande. Se houver uma concorrência muito grande, alguém pode dizer: ''eu faço a estrada e só vou cobrar lá em Peruíbe e nenhuma tarifa aqui na Praia Grande''", explicou o secretário, considerando essa a melhor das hipóteses.

O secretário afirma que a estrada Padre Manoel da Nóbrega é autossuficiente. "Não vamos exigir outorga lá, mas obras, obras, muitas obras". Entre essas melhorias estão a duplicação de alguns trechos, a construção de passagens de nível e de marginais com ciclovias. Serão realizadas audiências públicas junto com as prefeituras para discutir a quantidade e localização das passagens ao longo da rodovia.